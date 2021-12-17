Новый год в Киеве. У посетителей праздничных локаций должны быть документы (список)

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости COVID-19 и провести праздники безопасно для здоровья, организаторы, участники и гости праздничных массовых мероприятий должны соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы. В КГГА назвали, какие документы нужно при себе иметь, выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы КГГА Анны Старостенко.

"Необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие вакцинации против COVID-19, отрицательный результат теста или выздоровление от коронавируса, а также документы, подтверждающие возраст личности", заявила Анна Старостенко.

Она также напомнила о том, что организаторы праздничных мероприятий должны контролировать состояние здоровья сотрудников, обеспечивать их достаточным количеством средств индивидуальной защиты и антисептиками, а также не допускать скопления посетителей.