Новий рік у Києві. У відвідувачів святкових локацій повинні бути документи (список)

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності на COVID-19 та провести свята безпечно для здоров'я, організатори, учасники та гості святкових масових заходів повинні дотримуватися протиепідемічних та санітарних норм. У КМДА назвали, які документи потрібно при собі мати, виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника голови КМДА Ганни Старостенко.

"Необхідно мати при собі документи, що підтверджують наявність вакцинації проти COVID-19, негативний результат тесту або одужання від коронавірусу, а також документи, що підтверджують вік особи", заявила Ганна Старостенко.

Вона також нагадала про те, що організатори святкових заходів повинні контролювати стан здоров'я співробітників, забезпечувати їх достатньою кількістю засобів індивідуального захисту та антисептиками, а також не допускати скупчення відвідувачів.