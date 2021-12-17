ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий рік у Києві. У відвідувачів святкових локацій повинні бути документи (список)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:47
Новий рік у Києві. У відвідувачів святкових локацій повинні бути документи (список) Фото: COVID-19 сертифікат в додатку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності на COVID-19 та провести свята безпечно для здоров'я, організатори, учасники та гості святкових масових заходів повинні дотримуватися протиепідемічних та санітарних норм. У КМДА назвали, які документи потрібно при собі мати, виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника голови КМДА Ганни Старостенко.

"Необхідно мати при собі документи, що підтверджують наявність вакцинації проти COVID-19, негативний результат тесту або одужання від коронавірусу, а також документи, що підтверджують вік особи", заявила Ганна Старостенко.

Вона також нагадала про те, що організатори святкових заходів повинні контролювати стан здоров'я співробітників, забезпечувати їх достатньою кількістю засобів індивідуального захисту та антисептиками, а також не допускати скупчення відвідувачів.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софійській площі почали встановлювати з 28 листопада, відкриття заплановане на 19 грудня. Новорічно-різдвяне ярмаркове містечко на Софійській площі працюватиме з 16 грудня до 16 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус