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Новый рекорд прививок: в Украине вакцинировали еще более 317 тысяч человек

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 232 698 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 84 511.

Отмечено, что по состоянию на сегодня, в Украине уже иммунизировано 10 022 978 человек.

Из которых получили первую дозу вакцины - 10 022 976 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 7 377 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине уже проведено 17 400 008 прививок.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

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