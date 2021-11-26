Новый штамм COVID. Будет ли Украина ограничивать въезд в страну

"В Украине введены эффективные карантинные нормы, в том числе касающиеся пересечения государственной границы гражданами Украины и иностранцами. Все они изложены в постановлении кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 (с изменениями)", - сказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что изменения в "карантинное постановление" будут вноситься с учетом уровня охвата прививками и в зависимости от эпидемической ситуации в Украине и мире.

В министерстве напомнили перечень документов и правила въезда на территорию страны для иностранцев и граждан Украины, которые действую на сегодняшний день.

Правила для въезда иностранцев

Гражданам других стран для въезда в Украину нужно иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом и один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы;

сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса международного образца, препаратами, разрешенными для применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 18 лет.



Правила для въезда граждан Украины

Украинцы могут пересечь границу при возвращении из любой страны при наличии одного из следующих документов:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса международного образца, препаратами, разрешенными ВОЗ;

справки о первой прививке от коронавируса.

В случае отсутствия этих документов украинцы и иностранцы старше 18 лет, установить приложение "Вдома" для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.

В случае невозможности использовать приложение "Дия" человек будет находиться в обсервации.

Важно! Приложение "Вдома" не контролирует и не ограничивает передвижение пользователя первые 72 часа после пересечения границы. Контроль самоизоляции начинается с третьих суток или при положительном тесте на коронавирус.

Правила въезда из России и Индии

Для всех непривитых, независимо от гражданства, которые прибыли в Украину из России или Индии и находившихся на территории этих стран более 7 дней, в течение последних двух недель, действуют более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них установлена ​​обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.