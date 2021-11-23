Нужно ли платить за лечение COVID в больнице: ответ НСЗУ

Расходы медучреждений на лечение пациентов с коронавирусом покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек).

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида".

Как рассказали изданию в НСЗУ, в тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.

Также в пакет, который покрывает государство, входит стоимость лабораторных исследований, питания, кислородная поддержка и 300% премии медперсоналу.

Вместе с тем, украинцам советуют проконсультироваться на горячей линии НСЗУ (16-77), в случае, если больному пишут метровый список лекарств, которые нужно купить.

В НСЗУ могут подсказать, входят ли эти медикаменты в протокол лечения и есть ли они сейчас на балансе той или иной больницы. Если есть, то пациент не должен их покупать.

Кроме того, проверить наличие лекарств в больнице можно также на дашборде на сайте НСЗУ.

"Как кислород, так и лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом, учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19 в стационаре, должны покупать самостоятельно. Это ответственность руководителя учреждения. Такие обязанности зафиксированы в договоре с НСЗУ об оказании стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусом", - отметили в Нацслужбе здоровья.

В ведомстве отмечают, если врачи заставляют покупать лекарства, предусмотренные протоколом, или заплатить за бесплатную услугу, то лучше сразу обращаться в колл-центр или направлять электронную жалобу на их сайте.

"Если вы уже заплатили, то после жалобы Нацслужба обратится в больницу с требованием вернуть деньги. Если медучреждение откажется это делать, тогда будет иметь дело с правоохранительными органами", - добавляют в НСЗУ.