Чи потрібно платити за лікування COVID у лікарні: відповідь НСЗУ

Витрати медзакладів на лікування пацієнтів із коронавірусом покриває держава через Національну службу здоров'я України. Однак гроші компенсуються не за кожного COVID-пацієнта, а за кількість медичних бригад, яких у лікарні має бути не менше чотирьох (одна обслуговує близько 20 людей).

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду".

Як розповіли виданню в НСЗУ, до тарифу на оплату послуг медустанов, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

Також до пакета, який покриває держава, входить вартість лабораторних досліджень, харчування, киснева підтримка та 300% премії медперсоналу.

Разом з тим українцям радять проконсультуватися на гарячій лінії НСЗУ (16-77), у випадку, якщо хворому пишуть метровий список ліків, які потрібно купити.

В НСЗУ можуть підказати, чи ці медикаменти входять до протоколу лікування і чи є вони зараз на балансі тієї чи іншої лікарні. Якщо є, то пацієнт не повинен їх купувати.

Крім того, перевірити наявність ліків у лікарні можна також на дашборді на сайті НСЗУ.

"Як кисень, так і лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування пацієнтів з коронавірусом, установи, які лікують пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, мають купувати самостійно. Це відповідальність керівника установи. Такі обов'язки зафіксовані у договорі з НСЗУ про надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом", - наголосили у Нацслужбі здоров'я.

У відомстві зазначають, якщо лікарі змушують купувати ліки, передбачені протоколом, або заплатити за безкоштовну послугу, то краще одразу звертатися до колл-центру чи направляти електронну скаргу на їхньому сайті.

"Якщо ви вже заплатили, то після скарги Нацслужба звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші. Якщо медустанова відмовиться це робити, тоді матиме справу із правоохоронними органами", - додають в НСЗУ.