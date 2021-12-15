Что нужно для вакцинации ребенка от COVID: ответ координатора по иммунизации

В Украине некоторые категории детей с 12 лет начали вакцинировать в июне. В октябре Минздрав разрешил делать прививки всем подросткам в этой возрастной категории, но есть условия.

Об этом сообщает начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, говоится в материале РБК-Украина "Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине" .

По его словам, прививку ребенку сделают, если это необходимо для учебы за рубежом. Для этого родители должны предъявить контракт или документ о заключении договора на обучение.

Для вакцинации по медицинским показаниям педиатр или семейный врач должен выдать соответствующую справку.

Другие дети с 12 лет могут получить вакцину, если у них есть все плановые календарные прививки. Для этого на месте следует предъявить медикам соответствующую справку (форма 063/о). Ее необходимо запросить у семейного врача или педиатра.

"Желательно не просто принести карту с перечнем прививок. Мы требуем принести это в виде оформленной справки от семейного врача или педиатра, где он пропишет, что его пациент полностью прошел все плановые прививки. Чтобы медики в центре вакцинации не сидели и не тратили время на подсчет и проверку - а все ли прививки сделаны или нет", - уточнил Животенюк.

По его словам, никаких дополнительных анализов или обследований перед вакцинацией делать не нужно. Медики уже на месте проверяют общее состояние ребенка.

"Если у врача есть сомнения, например, если у ребенка в анамнезе есть серьезные аллергические реакции, тогда он, конечно же, может запросить дополнительные исследования. Но в большинстве случаев они не требуются. В Киеве уже около 8-9 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет закончили полный курс вакцинации. И еще примерно 4 тысячи получили пока только одну дозу", - рассказал региональный координатор иммунизации в столице.

В целом по Украине одну дозу вакцины уже получили почти 65 тысяч детей от 12 до 18 лет. Закончили курс прививок около 43 тысяч подростков. Единственный препарат, который используют в стране для несовершеннолетних - это Comirnaty. Его, как и взрослым, колют в два этапа с интервалом в 21-28 дней.