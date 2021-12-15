Що потрібно для вакцинації дитини від COVID: відповідь координатора з імунізації

В Україні деякі категорії дітей з 12 років почали вакцинувати у червні. У жовтні МОЗ дозволило робити щеплення всім підліткам у цій віковій категорії, але є умови.

Про це повідомляє начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мала доза. Як у світі щеплять дітей від COVID і що планують в Україні" .

За його словами, щеплення дитині зроблять, якщо це необхідно для навчання за кордоном. Для цього батьки мають пред'явити контракт або документ про укладення договору на навчання.

Для вакцинації за медичними показаннями педіатр або сімейний лікар повинен видати відповідну довідку.

Інші діти з 12 років можуть отримати вакцину, якщо вони мають всі планові календарні щеплення. Для цього на місці слід пред'явити медикам відповідну довідку (форма 063/о). Її необхідно запросити у сімейного лікаря чи педіатра.

"Бажано не просто принести карту з переліком щеплень. Ми вимагаємо принести це у вигляді оформленої довідки від сімейного лікаря або педіатра, де він пропише, що його пацієнт повністю пройшов усі планові щеплення. Щоб медики в центрі вакцинації не сиділи і не витрачали час на підрахунок та перевірку - а чи всі щеплення зроблено чи ні", - уточнив Животенюк.

За його словами, жодних додаткових аналізів чи обстежень перед вакцинацією робити не потрібно. Медики вже дома перевіряють загальний стан дитини.

"Якщо лікар має сумніви, наприклад, якщо у дитини в анамнезі є серйозні алергічні реакції, тоді вона, звичайно ж, може запросити додаткові дослідження. Але в більшості випадків вони не потрібні. У Києві вже близько 8-9 тисяч дітей віком від 12 до 18 років закінчили повний курс вакцинації. І ще приблизно 4 тисячі отримали поки що лише одну дозу", - розповів регіональний координатор імунізації у столиці.

Загалом в Україні одну дозу вакцини вже отримали майже 65 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Закінчили курс щеплень близько 43 тисячі підлітків. Єдиний препарат, який використовують у країні для неповнолітніх - це Comirnaty. Його, як і дорослим, колють у два етапи з інтервалом 21-28 днів.