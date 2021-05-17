Нужно ли вакцинироваться, если переболел COVID: ответ Минздрава

"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным", - отметили в министерстве.

Однако, как отмечают в Минздраве, естественный иммунитет не гарантирует, что вы не заболеете снова, более того от того, как вы перенесли болезнь раньше, будет зависеть тяжесть повторного течения болезни.

"Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - пояснили в ведомстве.

Поэтому Минздрав рекомендует вакцинироваться даже в том случае, если вы уже болели, чтобы обеспечить лучший иммунитет к COVID-19. Однако после выздоровления вакцинацию можно отложить на 6 месяцев, поскольку в течение этого периода редко случаются повторные случаи.

"При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно",- подчеркнули в министерстве.