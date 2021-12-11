Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон": заболевших стало больше

Штат Нью-Йорк в США возвращает маски во всех закрытых общественных местах. Решение приняли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Теперь во всех закрытых общественных местах Нью-Йорка будут требовать ношение масок и подтверждение вакцинации от коронавируса.

Новая мера вступит в силу в понедельник и продлится как минимум до 15 января, поскольку штат пытается предотвратить зимний всплеск коронавируса.

Пресс-служба губернатора штата Кэти Хочул отмечает , что средний семидневный показатель заболеваемости в Нью-Йорке с Дня благодарения подскочил на 43%. В ласти призывают жителей Нью-Йорка как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.