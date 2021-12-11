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Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон": заболевших стало больше

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США, Суббота 11 декабря 2021 00:08
Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон": заболевших стало больше Фото: Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штат Нью-Йорк в США возвращает маски во всех закрытых общественных местах. Решение приняли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Теперь во всех закрытых общественных местах Нью-Йорка будут требовать ношение масок и подтверждение вакцинации от коронавируса.

Новая мера вступит в силу в понедельник и продлится как минимум до 15 января, поскольку штат пытается предотвратить зимний всплеск коронавируса.

Пресс-служба губернатора штата Кэти Хочул отмечает, что средний семидневный показатель заболеваемости в Нью-Йорке с Дня благодарения подскочил на 43%. Власти призывают жителей Нью-Йорка как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.

"Я хочу поблагодарить более 80 процентов жителей Нью-Йорка, которые поступили правильно, чтобы пройти полную вакцинацию. Если другие последуют их примеру, в этих мерах больше не будет необходимости", - говорится в сообщении.

Напомним, что среди заболевших штаммом "Омикрон" в США не было выявлено тяжелых случаев течения болезни. Также нет летальных случаев от нового штамма коронавируса.

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