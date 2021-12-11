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Нью-Йорк повертає маски через штам "Омікрон": хворих стало більше

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США, Субота 11 грудня 2021 00:08
Нью-Йорк повертає маски через штам "Омікрон": хворих стало більше Фото: Нью-Йорк повертає маски через штам "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штат Нью-Йорк в США повертає маски у всіх закритих громадських місцях. Рішення прийняли через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Тепер у всіх закритих громадських місцях Нью-Йорка вимагатимуть носіння масок і підтвердження вакцинації від коронавірусу.

Нова міра набуде чинності в понеділок і триватиме щонайменше до 15 січня, оскільки штат намагається запобігти зимовому сплеску коронавірусу.

Прес-служба губернатора штату Кеті Хочул зазначає, що середній семиденний показник захворюваності в Нью-Йорку з Дня подяки підскочив на 43%. Власті закликають жителів Нью-Йорка якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу.

"Я хочу подякувати понад 80 відсотків жителів Нью-Йорка, які вчинили правильно, щоб пройти повну вакцинацію. Якщо інші послідують їхньому прикладу, в цих заходах більше не буде необхідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що серед хворих штамом "Омікрон" в США не було виявлено важких випадків перебігу хвороби. Також немає летальних випадків від нового штаму коронавірусу.

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