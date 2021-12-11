Нью-Йорк повертає маски через штам "Омікрон": хворих стало більше

Штат Нью-Йорк в США повертає маски у всіх закритих громадських місцях. Рішення прийняли через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Тепер у всіх закритих громадських місцях Нью-Йорка вимагатимуть носіння масок і підтвердження вакцинації від коронавірусу.

Нова міра набуде чинності в понеділок і триватиме щонайменше до 15 січня, оскільки штат намагається запобігти зимовому сплеску коронавірусу.

Прес-служба губернатора штату Кеті Хочул зазначає , що середній семиденний показник захворюваності в Нью-Йорку з Дня подяки підскочив на 43%. В ласті закликають жителів Нью-Йорка якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу.