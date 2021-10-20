ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для городских служащих

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 16:47
В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для городских служащих Фото: в Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для городских служащих (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о введении обязательной вакцинации среди городских служащих. У них есть время до 1 ноября, чтобы получить первую дозу двухкомпонентного препарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Это касается всех муниципальных служащих, в том числе полицейских, пожарных и мусорщиков. В случае отказа - их будут отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Отмечается, что до 1 ноября они обязаны получить хотя бы первую дозу двухкомпонентного препарата. У тюремных работников на острове Рикерс есть время до 1 декабря.

"Они должны быть в безопасности. Их семьи должны быть в безопасности, но мы также должны заверить всех жителей Нью-Йорка в том, что если вы работаете с государственным служащим - они вакцинированы. Все будут в безопасности", - отметил мэр города

Читайте РБК-Украина в Google News
Нью-Йорк Вакцинация Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе