В Нью-Йорку запровадили обов'язкову вакцинацію для міських службовців

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив про запровадження обов'язкової вакцинації серед міських службовців. У них є час до 1 листопада, аби отримати першу дозу двокомпонентного препарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Це стосується усіх муніципальних службовців, в тому числі поліцейських, пожежників й сміттярів. У разі відмови - їх відправлятимуть в неоплачувану відпустку.

Зазначається, що до 1 листопада вони зобов’язані отримати хоча б першу дозу двокомпонентного препарату. У тюремних працівників на острові Рікерс є час до 1 грудня.

"Вони повинні бути в безпеці. Їх сім'ї повинні бути в безпеці, але ми також повинні запевнити всіх жителів Нью-Йорка в тому, що якщо ви працюєте з державним службовцям - вони вакциновані. Всі будуть в безпеці", - відзначив мер міста