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В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для городских служащих

Автор: Сергей Пышкин

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о введении обязательной вакцинации среди городских служащих. У них есть время до 1 ноября, чтобы получить первую дозу двухкомпонентного препарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Это касается всех муниципальных служащих, в том числе полицейских, пожарных и мусорщиков. В случае отказа - их будут отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Отмечается, что до 1 ноября они обязаны получить хотя бы первую дозу двухкомпонентного препарата. У тюремных работников на острове Рикерс есть время до 1 декабря.

"Они должны быть в безопасности. Их семьи должны быть в безопасности, но мы также должны заверить всех жителей Нью-Йорка в том, что если вы работаете с государственным служащим - они вакцинированы. Все будут в безопасности", - отметил мэр города

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Нью-ЙоркВакцинацияКоронавирус