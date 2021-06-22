В ОАЭ запустили бесплатную COVID-вакцинацию для туристов

Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, предлагает туристам бесплатные прививки против COVID-19. Раньше их делали гражданам ОАЭ и лицам, имеющим постоянную визу.

Об этом со ссылкой на орган здравоохранения Абу-Даби (SEHA) сообщает Reuters .

Посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины.

Владельцы документов о праве на проживание или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки в Абу-Даби.

Власти здравоохранения ОАЭ заявили в этом месяце, что почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. При этом не было озвучено, сколько человек получили две дозы.

За последний месяц число заражений в ОАЭ возросло, и в Абу-Даби все еще существуют ограничения на въезд, включая домашний карантин и ПЦР-тестирование с интервалом по прибытии. Люди, которые уезжают из других эмиратов, также проходят тестирование.

Путешественники из 27 стран, включая Китай, Германию и США, могут въезжать без карантина по прибытии. SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.