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В ОАЭ запустили бесплатную COVID-вакцинацию для туристов

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Абу-Даби, Вторник 22 июня 2021 13:13
В ОАЭ запустили бесплатную COVID-вакцинацию для туристов Фото: в ОАЭ запустили бесплатную COVID-вакцинацию для туристов (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, предлагает туристам бесплатные прививки против COVID-19. Раньше их делали гражданам ОАЭ и лицам, имеющим постоянную визу.

Об этом со ссылкой на орган здравоохранения Абу-Даби (SEHA) сообщает Reuters.

Посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины.

Владельцы документов о праве на проживание или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки в Абу-Даби.

Власти здравоохранения ОАЭ заявили в этом месяце, что почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. При этом не было озвучено, сколько человек получили две дозы.

За последний месяц число заражений в ОАЭ возросло, и в Абу-Даби все еще существуют ограничения на въезд, включая домашний карантин и ПЦР-тестирование с интервалом по прибытии. Люди, которые уезжают из других эмиратов, также проходят тестирование.

Путешественники из 27 стран, включая Китай, Германию и США, могут въезжать без карантина по прибытии. SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.

Напомним, в мае Объединенные Арабские Эмираты объявили о начале распространения в стране вакцины от COVID-19 местного производства. Она называется Hayat-Vax.

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