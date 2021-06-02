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Все области Украины в "желтой" зоне карантина. Некоторые частично соответствуют "зеленой"

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Среда 02 июня 2021 09:53
Все области Украины в "желтой" зоне карантина. Некоторые частично соответствуют "зеленой" Фото: некоторые области Украины частично соответствуют "желтой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако некоторые регионы, близкие к "зеленой" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Киев по показателям соответствует "зеленой" зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,7% и 41,8% от эпидпорога.

В Закарпатской области коэффициент новых случаев составляет 3,5% и 46,9% от эпидпорога.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Все области Украины в &quot;желтой&quot; зоне карантина. Некоторые частично соответствуют &quot;зеленой&quot;

Напомним, за прошедшие сутки, 1 июня, в Украине прививку от коронавируса получили 18 884 человека.

РБК-Украина писало, что адаптивный карантин могут изменить - в правительстве планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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