Всі області України в "жовтій" зоні карантину. Деякі частково відповідають "зеленій"
Всі області України перебувають в "жовтій" зоні карантину. Однак деякі регіони, близькі до "зеленої" зони карантину.
Київ по показникам відповідає "зеленій зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,7% і 41,8% від епідпорогу.
У Закарпатській області коефіцієнт нових випадків становить 3,5% і 46,9% від епідпорогу.
Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 18 884 людини.
РБК-Україна писало, що адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".