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В облсовете рассказали о ходе строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра

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Днепр, Понедельник 22 ноября 2021 20:30
В облсовете рассказали о ходе строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра Фото: Владимир Орлов (dpchas.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Днепропетровской области идет строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Работы проходят за государственный счет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом в ходе публичного отчета рассказал первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

"В аэропорту Днепра продолжаются работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы. На стройплощадке работает около ста единиц техники, полторы сотни рабочих", - сказал Владимир Орлов.

Также, по его словам, в области сделали почти 2 млн 128 тыс. прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировались более 940 тыс. человек.

"Осторожно констатируем некоторое улучшение ситуации с коронавирусом в области. Несколько дней на прошлой неделе фиксировали больше случаев выздоровления, чем заболевания. Кровати в госпитальных базах загружены менее чем наполовину", - отметил Орлов.

Кроме того, регион вошел в тройку лидеров Украины по валовому производству зерновых культур. Помимо этого, в Днепропетровской области продолжается борьба с нелегальной торговлей топливом. Проверяют автозаправочные станции. С начала года побывали на 652 АЗС. Провели более 800 инспекций.

"По их результатам прекратили деятельность 29-ти незаконных заправок. Из них 8 - демонтировали. На нарушителей правоохранители открыли 32 уголовных производства", - сообщил чиновник.

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