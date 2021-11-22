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В облраді розповіли про хід будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра

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Дніпро, Понеділок 22 листопада 2021 20:30
В облраді розповіли про хід будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра Фото: Володимир Орлов (dpchas.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпропетровській області йде будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Роботи проходять державним коштом за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це в ході публічного звіту розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

"В аеропорту Дніпра тривають роботи з будівництва нової злітно-посадкової смуги. На будмайданчику працює близько ста одиниць техніки, півтори сотні робітників", - сказав Володимир Орлов.

Також, за його словами, в області зробили майже 2 млн 128 тис.щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинувалися понад 940 тис. осіб.

"Обережно констатуємо деяке поліпшення ситуації з коронавірусом в області. Кілька днів минулого тижня фіксували більше випадків одужання, ніж захворювання. Ліжка в госпітальних базах завантажені менш ніж наполовину", - зазначив Орлов.

Крім того, регіон увійшов до трійки лідерів України з валового виробництва зернових культур. Крім цього, в Дніпропетровській області триває боротьба з нелегальною торгівлею паливом. Перевіряють автозаправні станції. З початку року побували на 652 АЗС. Провели понад 800 інспекцій.

"За їх результатами припинили діяльність 29-ти незаконних заправок. З них 8 - демонтували. На порушників правоохоронці відкрили 32 кримінальні провадження", - повідомив чиновник.

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