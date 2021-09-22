Обязательная вакцинация в Украине. В Кабмине уточнили сроки
Кабинет министров должен в ближайшее время ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. Сейчас в Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения.
По словам собеседника издания, списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будут сформированы в течение ближайшей недели.
"Еще должен быть сформирован список профессий. В процессе. В недельный срок", - сказали РБК-Украина в Минздраве.
После формирования списка вопрос введения обязательной вакцинации рассмотрит Кабмин.
Напомним, сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация будет обязательной для работников образования, министерств, органов власти и местных государственных администраций.