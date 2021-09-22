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Обязательная вакцинация в Украине. В Кабмине уточнили сроки

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Украина, Среда 22 сентября 2021 15:21
Обязательная вакцинация в Украине. В Кабмине уточнили сроки Фото: вакцинация в Украине будет обязательной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров должен в ближайшее время ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. Сейчас в Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения.

По словам собеседника издания, списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будут сформированы в течение ближайшей недели.

"Еще должен быть сформирован список профессий. В процессе. В недельный срок", - сказали РБК-Украина в Минздраве.

После формирования списка вопрос введения обязательной вакцинации рассмотрит Кабмин.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация будет обязательной для работников образования, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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