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В Украине вводят обязательную вакцинацию: для кого

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Среда 22 сентября 2021 14:29
В Украине вводят обязательную вакцинацию: для кого Фото: глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине вакцинация от коронавируса станет обязательной. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

"Сейчас в мире есть новый эффективный инструмент противодействия COVID - вакцинация. Сегодня пандемия COVID - это пандемия невакцинированных", - заявил Ляшко.

Он отметил, что те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата, а именно - медики, военные Вооруженных сил Украины, структуры МВД.

"В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная. Поэтому предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID, в частности для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных государственных администраций", - заявил Ляшко.

По его словам, статьей 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций подлежат обязательным прививкам от инфекционных болезней.

"Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимым в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - добавил министр.

Он отметил, что определение перечня работников, которые должны пройти обязательную вакцинацию, относится к полномочиям Минздрава.

"Прошу поддержать соответствующее протокольное поручение, которое позволит реализовать эту функцию и сделать еще один, эффективный шаг в преодолении коронавирусной болезни" - добавил Ляшко.

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