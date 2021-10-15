Обязательная вакцинация в Украине: ответы на главные вопросы
Фото: вакцинация в Украине (пресс-служба Киевской ОГА)
Обязательную вакцинацию в Украине введут с ноября. Прививку будут обязаны сделать педагоги, а также некоторые госслужащие.
Подробнее о том, для кого вакцинация станет обязательной - в материале РБК-Украина.
Кто в списке
Под обязательную вакцинацию на данный момент подпадают:
- педагоги,
- представители центральных органов исполнительный власти,
- сотрудники местных государственных администраций.
Что грозит за отказ от вакцинации
Как сообщали в Минздраве, уже с ноября невакцинированных педагогов будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Когда вакцинация станет обязательной
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации прошел проверку в Минюсте и был опубликован 7 октября, документ вступает в силу через месяц - то есть 7 ноября.
Список планируют расширить
Как анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко перечень профессий для обязательной вакцинации планируют расширить. В частности, в него могут войти:
- работники государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики,
- социальные работники,
- почтальоны,
- сотрудников местного самоуправления,
- сотрудники коммунальных предприятий и учреждений.