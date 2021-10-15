Обязательная вакцинация в Украине: ответы на главные вопросы

Обязательную вакцинацию в Украине введут с ноября. Прививку будут обязаны сделать педагоги, а также некоторые госслужащие.

Подробнее о том, для кого вакцинация станет обязательной - в материале РБК-Украина.

Кто в списке

Под обязательную вакцинацию на данный момент подпадают:

педагоги,

представители центральных органов исполнительный власти,

сотрудники местных государственных администраций.

Что грозит за отказ от вакцинации

Как сообщали в Минздраве, уже с ноября невакцинированных педагогов будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Когда вакцинация станет обязательной

Приказ Минздрава об обязательной вакцинации прошел проверку в Минюсте и был опубликован 7 октября, документ вступает в силу через месяц - то есть 7 ноября.

Список планируют расширить

Как анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко перечень профессий для обязательной вакцинации планируют расширить. В частности, в него могут войти: