Обов'язкова вакцинація в Україні: відповіді на головні питання

Обов'язкову вакцинацію в Україні введуть з листопада. Щеплення будуть зобов'язані зробити педагоги, а також деякі держслужбовці.

Детальніше про те, для кого вакцинація стане обов'язковою - в матеріалі РБК-Україна.

Хто в списку

Під обов'язкову вакцинацію на даний момент підпадають:

освітяни,

представники центральних органів виконавчої влади,

співробітники місцевих державних адміністрацій.

Що загрожує за відмову від вакцинації

Як повідомляли в МОЗ, вже з листопада невакцинованих педагогів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.

Коли вакцинація стане обов'язковою

Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію пройшов перевірку в Мін'юсті і був опублікований 7 жовтня, документ набирає чинності через місяць - тобто 7 листопада.

Список планують розширити

Як анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко, перелік професій для обов'язкової вакцинації планують розширити. Зокрема, в нього можуть увійти: