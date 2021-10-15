Обов'язкова вакцинація в Україні: відповіді на головні питання
Фото: вакцинація в Україні (прес-служба Київської ОДА)
Обов'язкову вакцинацію в Україні введуть з листопада. Щеплення будуть зобов'язані зробити педагоги, а також деякі держслужбовці.
Детальніше про те, для кого вакцинація стане обов'язковою - в матеріалі РБК-Україна.
Хто в списку
Під обов'язкову вакцинацію на даний момент підпадають:
- освітяни,
- представники центральних органів виконавчої влади,
- співробітники місцевих державних адміністрацій.
Що загрожує за відмову від вакцинації
Як повідомляли в МОЗ, вже з листопада невакцинованих педагогів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.
Коли вакцинація стане обов'язковою
Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію пройшов перевірку в Мін'юсті і був опублікований 7 жовтня, документ набирає чинності через місяць - тобто 7 листопада.
Список планують розширити
Як анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко, перелік професій для обов'язкової вакцинації планують розширити. Зокрема, в нього можуть увійти:
- працівники державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки,
- соціальні працівники,
- листоноші,
- співробітників місцевого самоврядування,
- співробітники комунальних підприємств та установ.