В очереди на вакцинацию в Киеве стоят сотни людей: какая ситуация в МВЦ

В Киеве сегодня уже третьи выходные подряд открылся единственный в столице Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ) . Там утром в очередях собрались сотни людей.

Так, сегодня сделали две очереди - по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди).

Утром под МВЦ, очевидно, собралось больше людей, чем в первый день, когда Центр вакцинации только заработал.

Фото: очереди в центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фото: вакцинация в МВЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)