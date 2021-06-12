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У черзі на вакцинацію в Києві стоять сотні людей: яка ситуація в МВЦ

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Субота 12 червня 2021 10:36
У черзі на вакцинацію в Києві стоять сотні людей: яка ситуація в МВЦ Фото: в МВЦ у Києві зібралися великі черги на вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві сьогодні вже треті вихідні поспіль відкрився єдиний в столиці Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового ценрту (МВЦ). Там зранку у чергах зібралися сотні людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні зробили дві черги - по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги).

Зранку під МВЦ, очевидно, зібралося більше людей, ніж у перший день, коли Центр вакцинації тільки запрацював.

Фото: черги в центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фото: вакцинація в МВЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що з цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в МВЦ. Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.

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