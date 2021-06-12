У черзі на вакцинацію в Києві стоять сотні людей: яка ситуація в МВЦ
У Києві сьогодні вже треті вихідні поспіль відкрився єдиний в столиці Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового ценрту (МВЦ). Там зранку у чергах зібралися сотні людей.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Так, сьогодні зробили дві черги - по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги).
Зранку під МВЦ, очевидно, зібралося більше людей, ніж у перший день, коли Центр вакцинації тільки запрацював.
Фото: черги в центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: вакцинація в МВЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Раніше повідомлялося, що з цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в МВЦ. Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.
Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.