У черзі на вакцинацію в Києві стоять сотні людей: яка ситуація в МВЦ

У Києві сьогодні вже треті вихідні поспіль відкрився єдиний в столиці Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового ценрту (МВЦ) . Там зранку у чергах зібралися сотні людей.

Так, сьогодні зробили дві черги - по запису (людям повинна прийти СМС із підтвердженням) і без запису (в порядку живої черги).

Зранку під МВЦ, очевидно, зібралося більше людей, ніж у перший день, коли Центр вакцинації тільки запрацював.

Фото: черги в центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фото: вакцинація в МВЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)