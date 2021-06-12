В очереди на вакцинацию в Киеве стоят сотни людей: какая ситуация в МВЦ

В Киеве сегодня уже третьи выходные подряд открылся единственный в столице Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Там утром в очередях собрались сотни людей.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, сегодня сделали две очереди - по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди).
Утром под МВЦ, очевидно, собралось больше людей, чем в первый день, когда Центр вакцинации только заработал.
Фото: очереди в центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: вакцинация в МВЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ранее сообщалось, что с этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в МВЦ. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.
Напомним, сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавирус. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.