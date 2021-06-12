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В очереди на вакцинацию в Киеве стоят сотни людей: какая ситуация в МВЦ

Автор: РБК-Украина

В Киеве сегодня уже третьи выходные подряд открылся единственный в столице Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Там утром в очередях собрались сотни людей.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня сделали две очереди - по записи (людям должна прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди).

Утром под МВЦ, очевидно, собралось больше людей, чем в первый день, когда Центр вакцинации только заработал.

Фото: очереди в центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фото: вакцинация в МВЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что с этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в МВЦ. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

Напомним, сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавирус. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

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