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Очередные антирекорды по COVID-19 в Украине: 4661 новый случай и 92 смерти

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 09:06
Очередные антирекорды по COVID-19 в Украине: 4661 новый случай и 92 смерти Фото: в Украине растет количество пациентов с COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки, 2 октября, выявили 4661 новый случай заражения коронавирусом в Украине. Это очередной антирекорд.

Об этом свидетельствует информация на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще 92 пациента с коронавирусом, выздоровели - 2146 человек.

Также сообщается, что на сегодня более 119 тысяч украинцев болеют COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев.

В региональном разрезе по количеству новых случаев лидируют Киев (+ 441), Львовская (+ 206), Харьковская (+ 516), Одесская (+ 310) и Днепропетровская (+297) области.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на 10 место в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса. По данным сайта Worldometers, на первом месте Индия с более 100 тысячами случаев в сутки. Среди лидеров антирейтинга США, Франция и Россия.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост заболеваемости в Украине связан с пренебрежением карантином.

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