Чергові антирекорди з COVID-19 в Україні: 4661 новий випадок і 92 смерті

Фото: в Україні зростає кількість пацієнтів з COVID-19 (РБК-Україна)

За минулу добу, 2 жовтня, виявили 4661 новий випадок зараження коронавірусом в Україні. Це черговий антирекорд.

Про це свідчить інформація на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, за минулу добу померли ще 92 пацієнта з коронавірусом, одужали - 2146 осіб.

Також повідомляється, що на сьогодні понад 119 тисяч українців хворіють на COVID-19. Всього з початку епідемії в Україні зафіксовано понад 222 тисяч випадків.

У регіональному розрізі за кількістю нових випадків лідирують Київ (+ 441), Львівська (+ 206), Харківська (+ 516), Одеська (+ 310) і Дніпропетровська (+297) області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вийшла на 10 місце в антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу. За даними сайту Worldometers, на першому місці Індія з понад 100 тисячами випадків на добу. Серед лідерів антирейтингу США, Франція і Росія.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання захворюваності в Україні пов'язане зі зневагою до карантина.



