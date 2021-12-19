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Очередной спад: в Украине еще 3 600 новых случаев COVID и 176 смертей

Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 18 декабря 2021, зафиксировано еще 3 602 случая коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 176 смертельных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Также сообщается, что с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 129 человек, а 6 866 пациентов выздоровели за минувшие сутки. С начала пандемии в Украине заболели более 3,6 млн человек, более 93 000 из них умерли.

Прививки от коронавируса вчера получили 62 689 человек, из них первую дозу получили 19 806, вторую - 42 862, дополнительную - 18.

Напомним, вчера стало известно, что штамм "Омикрон" уже проник в Украину, он отличается тем, что распространяется с высокой скоростью.

Минздрав также сообщил, как обезопасить себя от заражения.

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