Одесса в "красной" зоне: из-за очередей центры вакцинации будут работать ежедневно

В Одессе с завтрашнего дня центры вакцинации начнут работать ежедневно. Речь как о кабинетах прививки при больницах, так и о пунктах массовой вакцинации в торговых центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

"В последние дни резко возросло количество одесситов, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Только за последние три дня в Одессе сделано более 20 000 прививок. Это создало дополнительную нагрузку на кабинеты прививки. В связи с этим было принято решение об организации работы центров вакцинации и в будние дни", - заявили в горсовете.

Так, начиная с 20 октября все центры массовой вакцинации в одесских ТЦ будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

Где расположены центры вакцинации: