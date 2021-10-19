ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Одесса в "красной" зоне: из-за очередей центры вакцинации будут работать ежедневно

Новина українською →
Одесса, Вторник 19 октября 2021 21:01
Одесса в "красной" зоне: из-за очередей центры вакцинации будут работать ежедневно Фото: центры вакцинации в Одессе будут работать ежедневно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе с завтрашнего дня центры вакцинации начнут работать ежедневно. Речь как о кабинетах прививки при больницах, так и о пунктах массовой вакцинации в торговых центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"В последние дни резко возросло количество одесситов, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Только за последние три дня в Одессе сделано более 20 000 прививок. Это создало дополнительную нагрузку на кабинеты прививки. В связи с этим было принято решение об организации работы центров вакцинации и в будние дни", - заявили в горсовете.

Так, начиная с 20 октября все центры массовой вакцинации в одесских ТЦ будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

Где расположены центры вакцинации:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt,
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,
  • пл. Деревянко, 1, издательство»Черноморье",
  • Международный аэропорт "Одесса" (работает с 10:00 до 17:00).

Напомним, как писало РБК-Украина, очереди в центры вакцинации наблюдаются почти во всех городах, попавших в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Вакцинация Коронавирус Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе