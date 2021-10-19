Одеса в "червоній" зоні: через черги центри вакцинації працюватимуть щоденно
В Одесі відзавтра центри вакцинації почнуть працювати щоденно. Мова як про кабінети щеплення при лікарнях, так і про пункти масової вакцинації в торгових центрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
"В останні дні різко зросла кількість одеситів, які бажають пройти вакцинацію від COVID-19. Тільки за останні три дні в Одесі зроблено понад 20 000 щеплень. Це створило додаткове навантаження на кабінети щеплення. У зв'язку з цим було прийнято рішення про організацію роботи центрів вакцинації і в будні дні", - заявили в міськраді.
Так, починаючи з 20 жовтня всі центри масової вакцинації в одеських ТЦ будуть працювати щоденно з 9:00 до 18:00.
Де розташовані центри вакцинації:
- пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky,
- вул. Семена Палія, 125-Б, ТЦ DEPOt,
- вул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
- пр-т Небесної Сотні, 2, ТРЦ City Center,
- пл. Дерев'янка, 1, видавництво «Чорномор'я»,
- Міжнародний аеропорт "Одеса" (працює з 10:00 до 17:00).
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, черги до центрів вакцинації спостерігаються майже у всіх містах, які потрапили в "червону" зону.