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Одеса в "червоній" зоні: через черги центри вакцинації працюватимуть щоденно

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Одеса, Вівторок 19 жовтня 2021 21:01
Одеса в "червоній" зоні: через черги центри вакцинації працюватимуть щоденно Фото: центри вакцинації в Одесі працюватимуть щоденно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі відзавтра центри вакцинації почнуть працювати щоденно. Мова як про кабінети щеплення при лікарнях, так і про пункти масової вакцинації в торгових центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

"В останні дні різко зросла кількість одеситів, які бажають пройти вакцинацію від COVID-19. Тільки за останні три дні в Одесі зроблено понад 20 000 щеплень. Це створило додаткове навантаження на кабінети щеплення. У зв'язку з цим було прийнято рішення про організацію роботи центрів вакцинації і в будні дні", - заявили в міськраді.

Так, починаючи з 20 жовтня всі центри масової вакцинації в одеських ТЦ будуть працювати щоденно з 9:00 до 18:00.

Де розташовані центри вакцинації:

  • пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky,
  • вул. Семена Палія, 125-Б, ТЦ DEPOt,
  • вул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
  • пр-т Небесної Сотні, 2, ТРЦ City Center,
  • пл. Дерев'янка, 1, видавництво «Чорномор'я»,
  • Міжнародний аеропорт "Одеса" (працює з 10:00 до 17:00).

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, черги до центрів вакцинації спостерігаються майже у всіх містах, які потрапили в "червону" зону.

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