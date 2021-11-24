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Одесса и область могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - глава горздрава

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Одесса, Среда 24 ноября 2021 16:11
Одесса и область могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - глава горздрава Фото: Одесса в ближайшее время может выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Одесская область приближается к "оранжевой" зоне. Она сможет покинуть "красную" уже в конце этой недели или в начале следующей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения горсовета Левона Никогосяна, пишет "Одесса медиа".

По словам главы горздрава, многие показатели в Одессе и области стабилизируются.

"Но вхождение в оранжевую - точно не повод думать, что болезнь куда-то пропала. Нет, это время пересмотреть своё отношение к эпидемической безопасности и собственному здоровью. Пройти вакцинацию. Соблюдать масочный режим. Сделать все, чтобы эта "красная" зона в Одесском регионе была последней", - отметил Никогосян.

Отметим, что за прошедшие сутки 23 ноября в Украине обнаружили 14 325 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.

Напомним, в Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

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