Одесса подождет три дня для принятия решения о введении "красной" зоны
Министерство здравоохранения Украины внесло Одесскую область в "красную" зону карантина. Власти Одессы сказали, что подождут три дня для принятия решения о введении в городе жестких карантинных ограничений.
Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева, передает издание "Думская".
Издание пишет, что официальных распоряжений по поводу "красной" зоны пока нет.
"Для того, чтобы город и регион были в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в "красную" зону", - сообщила Мальцева.
По ее словам, только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для "красной" зоны.
Напомним, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
Отметим, в Киеве и ряде городов предприниматели протестовали против введения жесткого карантина.