Одеса почекає три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України внесло Одеську область в "червону" зону карантину . Влада Одеси сказала, що чекатиме три дні для прийняття рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень.

Видання пише, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає.

"Для того, щоб місто і регіон були в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в "червону" зону", - повідомила Мальцева.

За її словами, тільки після трьох днів показників комісія буде розглядати питання про обмеження для "червоної" зони.