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Одеса почекає три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони

Новость на русском → Одеса, Субота 20 березня 2021 13:20
Одеса почекає три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України внесло Одеську область в "червону" зону карантину. Влада Одеси сказала, що чекатиме три дні для прийняття рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень.

Про це повідомила прес-секретар мерії Наталія Мальцева, передає видання "Думська".

Видання пише, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає.

"Для того, щоб місто і регіон були в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в "червону" зону", - повідомила Мальцева.

За її словами, тільки після трьох днів показників комісія буде розглядати питання про обмеження для "червоної" зони.

Нагадаємо, в Україні виявили 15 292 нових випадку коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, в Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.

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