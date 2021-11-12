В Одессе пункт вакцинации заработал в трамвае

В Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь получить прививку можно в трамвае.

"Теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки - "Одиссей", который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции", - говорится в сообщении.

Получить прививку в новом пункте вакцинации можно ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинация в вакцинальном трамвае проводится препаратами Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Также в ближайшее время ожидается получение вакцины Moderna.