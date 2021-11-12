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В Одесі пункт вакцинації запрацював у трамваї

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Одеса, П'ятниця 12 листопада 2021 15:34
В Одесі пункт вакцинації запрацював у трамваї Фото: в Одесі пункт вакцинації запрацював у трамваї (omr.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі запрацював новий пункт вакцинації від коронавірусу. Тепер отримати щеплення можна в трамваї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

"Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити в спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв Одеської збірки - "Одіссей", який стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв і автостанції", - йдеться в повідомленні.

Отримати щеплення в новому пункті вакцинації можна щодня з 9: 00 до 17: 00. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Вакцинація в вакцинальному трамваї проводиться препаратами Comirnaty / Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Також найближчим часом очікується отримання вакцини Moderna.

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