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В Одессе пункт вакцинации заработал в трамвае

Автор: Валерия Полищук

В Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь получить прививку можно в трамвае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки - "Одиссей", который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции", - говорится в сообщении.

Получить прививку в новом пункте вакцинации можно ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинация в вакцинальном трамвае проводится препаратами Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Также в ближайшее время ожидается получение вакцины Moderna.

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ОдессаВакцинация