В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать только COVID-безопасных

В Одессе приняли решение начать пускать на рынок "Седьмой километр" при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу во вторник, 26 октября.

Для посещения рынка будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID. В частности, подходят результаты ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.

Также посетитель может предъявить справку о том, что он переболел COVID в течение последних 180 дней.