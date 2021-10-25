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В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать только COVID-безопасных

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Одесса, Понедельник 25 октября 2021 20:11
В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать только COVID-безопасных Фото: В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать только COVID-безопасных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе приняли решение начать пускать на рынок "Седьмой километр" при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу во вторник, 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Седьмого километра".

Для посещения рынка будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID. В частности, подходят результаты ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.

Также посетитель может предъявить справку о том, что он переболел COVID в течение последних 180 дней.

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