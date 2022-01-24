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Часть школ Одессы перевели на дистанционку из-за COVID

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Одесса, Понедельник 24 января 2022 09:25
Часть школ Одессы перевели на дистанционку из-за COVID Фото: дети в школе (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Одессе из-за ситуации с коронавирусом закрыто почти 250 школьных классов и 18 групп детского сада. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе растет, на карантин ушли школьники 5-11 классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич.

"В настоящее время закрыто шесть процентов классов города. Это чуть меньше, чем 250. Из них пятая часть – по решению родителей и педагогов", - сказала Буйневич.

По ее словам, уровень инфицирования в городе растет.

Чиновница отметила, что на карантине находятся в основном ученики с пятого по 11 классы.

"В садах ситуация лучше (один коллектив), как и среди начальных классов (по той же причине). Закрытых групп всего 18", - написала она.

Напомним, с понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины переходят на дистанционное обучение. Это связано с резким скачком заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

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