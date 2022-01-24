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Частину шкіл Одеси перевели на дистанційку через COVID

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Одеса, Понеділок 24 січня 2022 09:25
Частину шкіл Одеси перевели на дистанційку через COVID Фото: діти в школі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Одесі через ситуацію з коронавірусом закрито майже 250 шкільних класів і 18 груп дитячого садка. Рівень захворюваності коронавірусної інфекцією в місті зростає, на карантин пішли школярі 5-11 класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява директора Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич.

"В даний час закрито шість відсотків класів міста. Це трохи менше, ніж 250. З них п'ята частина - за рішенням батьків і педагогів", - сказала Буйневич.

За її словами, рівень інфікування в місті зростає.

Чиновниця зазначила, що на карантині перебувають в основному учні з п'ятого по 11 класи.

"У садах ситуація краща (один колектив), як і серед початкових класів (з тієї ж причини). Закритих груп всього 18", - написала вона.

Нагадаємо, з понеділка, 24 січня, школи в деяких областях України переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано з різким стрибком захворюваності сезонними вірусними недугами і COVID-19.

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