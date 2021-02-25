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Ни один производитель не продает COVID-вакцины коммерческим организациям, - Степанов

Новина українською → Украина, Четверг 25 февраля 2021 15:35
Ни один производитель не продает COVID-вакцины коммерческим организациям, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Ни один производитель не продает вакцины от коронавируса коммерческим организациям. В частности, и в Украине не существует коммерческого рынка вакцин.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире "Утро с Украиной".

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание по этапам вакцинации, которые государство будет обеспечивать бесплатно, а коммерческого рынка вакцин нет. Официально ни одна компания производитель вакцин не продает их коммерческим организациям. Мощностей катастрофически не хватает", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет закрывать коммерческий рынок для вакцин. Кроме того, по прогнозам Минздрава, купить вакцину от коронавируса в аптеке в Украине можно будет со второй половины 2021 года.

Отметим, вчера в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получают медики, которые работают в COVID-больницах. Первым вакцинировался медик из Черкасс Евгений Горенко.

По состоянию на утро 25 февраля в Украине сделали 159 прививок от коронавируса, больше всего - в Черкасской области.

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