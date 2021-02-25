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Жоден виробник не продає COVID-вакцини комерційним організаціям, - Степанов

Новость на русском → Україна, Четвер 25 лютого 2021 15:35
Жоден виробник не продає COVID-вакцини комерційним організаціям, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Жоден виробник не продає вакцини від коронавірусу комерційним організаціям. Зокрема, і в Україні не існує комерційного ринку вакцин.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Ранок з Україною".

"В нас не існує поки комерційного ринку вакцин. У нас є чітке розуміння по етапах вакцинації, які держава буде забезпечувати безкоштовно, а комерційного ринку вакцин немає. Офіційно жодна компанія виробник вакцин не продає їх комерційним організаціям. Потужностей катастрофічно не вистачає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не закриватиме комерційний ринок для вакцин. Крім того, за прогнозами МОЗ, придбати вакцину від коронавірусу в аптеці в Україні можна буде з другої половини 2021 року.

Зазначимо, вчора в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. Першими щеплення отримують медики, які працюють у COVID-лікарнях. Першим вакцинувався медик з Черкас Євген Горенко.

Станом на ранок 25 лютого в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу, найбільше - в Черкаській області.

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