UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ни один производитель не продает COVID-вакцины коммерческим организациям, - Степанов

Автор: Ирина Гамерская

Ни один производитель не продает вакцины от коронавируса коммерческим организациям. В частности, и в Украине не существует коммерческого рынка вакцин.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире "Утро с Украиной".

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание по этапам вакцинации, которые государство будет обеспечивать бесплатно, а коммерческого рынка вакцин нет. Официально ни одна компания производитель вакцин не продает их коммерческим организациям. Мощностей катастрофически не хватает", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет закрывать коммерческий рынок для вакцин. Кроме того, по прогнозам Минздрава, купить вакцину от коронавируса в аптеке в Украине можно будет со второй половины 2021 года.

Отметим, вчера в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получают медики, которые работают в COVID-больницах. Первым вакцинировался медик из Черкасс Евгений Горенко.

По состоянию на утро 25 февраля в Украине сделали 159 прививок от коронавируса, больше всего - в Черкасской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаМаксим СтепановКоронавирус
Читайте также
Конкретных дат поставок COVID-вакцин от COVAX пока нет, - Степанов
Moderna намерена продать вакцины от COVID-19 на 18 млрд долларов
Прогноз погоды