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Одна область соответствует "оранжевой" зоне, а в двух ухудшаются показатели, - Минздрав

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Украина, Суббота 02 октября 2021 09:45
Одна область соответствует "оранжевой" зоне, а в двух ухудшаются показатели, - Минздрав Фото: одна область отвечает "оранжевой" зоне, а в двух ухудшаются показатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина, а в двух других - ухудшаются эпидпоказатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, показатели Черновицкой области отвечают "оранжевой" зоне карантина.

Так, в данном регионе превышен уровень госпитализации больных коронавирусом - 62 на 100 тысяч населения, вместо разрешенных 60.

Кроме того, в Черновицкой области высокий уровень COVID-заболеваемости - 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не более 75.

Между тем Сумская область демонстрирует "красные" показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19, он составляет 20,9%. Его норма должна составлять не более 20%.

Также ситуация ухудшилась в Запорожской области. Там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,9%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 октября обнаружили еще 11 809 новых заражений коронавирусом.

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