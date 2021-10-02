ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Одна область відповідає "помаранчевій" зоні, а в двох погіршуються показники, - МОЗ

Новость на русском →
Україна, Субота 02 жовтня 2021 09:45
Одна область відповідає "помаранчевій" зоні, а в двох погіршуються показники, - МОЗ Фото: одна область відповідає "помаранчевій" зоні, а в двох погіршуються показники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 2 жовтня один регіон України відповідає "помаранчевій" зоні карантину, а у двох інших - погіршуються епідпоказники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, показники Чернівецької області відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Так, у даному регіоні перевищено рівень госпіталізації хворих коронавірусом - 62 на 100 тисяч населення, замість дозволених 60.

Крім того, в Чернівецькій області високий рівень COVID-захворюваності - 558 на 100 тисяч населення, хоча має складати не більше 75.

Між тим Сумська область демонструє "червоні" показники по коефіцієнту виявлення випадків COVID-19, він становить 20,9%. Його норма має складати не більш як 20%.

Також ситуація погіршилася в Запорізькій області. Там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,9%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня виявили ще 11 809 нових заражень коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус