ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 09:51
Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина Фото: показатели одной из областей не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на утро, 21 августа, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в одном из регионов за пределами нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Черновицкой области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, в этом регионе показатель составляет 84,5%. Днем ранее он был на уровне 87,5%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки госпитализировали 616 людей.

РБК-Украина писало, что вчера в стране впервые с июня обнаружили более 1,7 тысяч COVID-случаев за сутки

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе