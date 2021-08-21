Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина

По состоянию на утро, 21 августа, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в одном из регионов за пределами нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Так, в Черновицкой области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, в этом регионе показатель составляет 84,5%. Днем ранее он был на уровне 87,5%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.