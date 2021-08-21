Одна область України не відповідає "зеленій" зоні карантину
Фото: показники однієї із областей не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок, 21 серпня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в одному з регіонів поза межами норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у Чернівецькій області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.
За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 84,5%. Днем раніше він був на рівні 87,5%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, за минулу добу госпіталізували 616 людей.
РБК-Україна писало, що вчора в країні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу