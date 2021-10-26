Ни одного COVID-госпитализированного. В Моршине вакцинировали более половины жителей

В Моршине, где в рамках пилотного проекта Минздрава провели массовую вакцинацию для коллективного иммунитета, нет ни одного госпитализированного с COVID-19. Там уже привиты первой дозой 75% взрослого населения, а 74% - двумя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Моршина Руслана Ильницкого, которого цитирует Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября - ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице", - рассказал Ильницкий.

По его словам, летом в городе не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, но с появлением Delta-штамма ситуация изменилась.

"Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Он уточнил, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: имели надежду, что люди вообще не будут болеть.

Однако, по его словам, во время предыдущей мартовской волны COVID-19 в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался из разных подходов, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это также была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность", - подчеркнул Ильницкий.

Мэр добавил, что по карантинным требованиям все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент существенно помог городу выйти из экономически-пандемического кризиса.