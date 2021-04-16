Пилотный проект. В Моршине запускают коллективную вакцинацию от COVID
В Моршине планируют одновременно вакцинировать от коронавируса большую часть жителей города. Эксперимент будет проводиться в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.
В Моршине проживает 4239 человек. Вакцинация большинства населения города должна позволить создать максимально безопасные условия для людей, которые прибывают в Моршин для оздоровления.
"Массовое вакцинирование позволит создать 70% иммунной прослойки. Мы со своей стороны поддержали этот проект", - рассказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
Сейчас для вакцинации жителей Моршина выделено 2400 доз вакцины CoronaVac.
"Реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от имуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте", - считают в ОГА.
Напомним, в Украине с 12 апреля начали прививать от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. По состоянию на вчера, данную вакцину начали использовать в семи областях.
Отметим, кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата - Covishield и CoronaVac. Сегодня в Киев должна быть доставлена первая партия вакцины Pfizer.