В одном из регионов Испании вновь вводят комендантский час из-за COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Так, в течение двух недель в регионе будет действовать комендантский час с 1:00 до 6:00.

Комендантский час действует в следующих муниципалитетах: Валенсия, Гандия, Алакуас, Альборайя, Альдайя, Альмасера, Бенагуасиль, Бенетуссер, Бенифайо, Буньол, Бурхассот, Катарроха, Эль-Пуиг, Л'Элиана, Мелиана, Мислата, Монкада, Патерна, Пиканья, Пикассент, Пусоль, Куарт-де-Поблет, Рекена, Риба-роха, Седави, Силья, Тавернес Бланки, Утьель, Вилламарксант и Ксиривелла. В Аликанте, Сан-Висенте-дель-Распег, и в Кастельоне Беникассим.

Кроме того, в Валенсии и других 32 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек ограничат общественные собрания, как публичные, так и частные. В них будет разрешено принимать участие максимум 10 человек.